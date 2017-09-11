На показ «Матильды» предложили принести кадило со спайсом

Пользователи сети активно обсуждают поджог автомобиля возле офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Алексея Учителя, противниками фильма «Матильда».

На месте происшествия была найдена записка «За Матильду гореть», что стало поводом для многочисленных мемов. Многие вспомнили инцидент с поджогом двери здания ФСБ на Лубянке, который устроил Петр Павленский.

Другие посчитали, что содержание записки перекликается с известной песней группы «Ленинград» под названием «В Питере — пить».

Некоторые увидели связь между скандалом вокруг премьеры фильма «Матильда» и разрушающим ураганом «Ирма», который разбушевался на территории США.

— Макс Отто фон Штирли (@turliybekov2014) 11 сентября 2017, 08:43

Другие предложили более радикальные меры перед просмотром фильма.

В понедельник, 11 сентября, Добрынин рассказал о поджоге своего автомобиля. «Пока [депутат Госдумы России Наталья] Поклонская рассказывает всем о каких-то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать коктейли Молотова и жечь. Причем происходит все это синхронно. Сегодня они показали Москве и москвичам свое лицо и пришли к нашему офису», — написал адвокат.