Интернет и СМИ
 

На показ «Матильды» предложили принести кадило со спайсом

Перейти в «Мою Ленту»

Пользователи сети активно обсуждают поджог автомобиля возле офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Алексея Учителя, противниками фильма «Матильда».

На месте происшествия была найдена записка «За Матильду гореть», что стало поводом для многочисленных мемов. Многие вспомнили инцидент с поджогом двери здания ФСБ на Лубянке, который устроил Петр Павленский.

Другие посчитали, что содержание записки перекликается с известной песней группы «Ленинград» под названием «В Питере — пить».

Некоторые увидели связь между скандалом вокруг премьеры фильма «Матильда» и разрушающим ураганом «Ирма», который разбушевался на территории США.

Другие предложили более радикальные меры перед просмотром фильма.

В понедельник, 11 сентября, Добрынин рассказал о поджоге своего автомобиля. «Пока [депутат Госдумы России Наталья] Поклонская рассказывает всем о каких-то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать коктейли Молотова и жечь. Причем происходит все это синхронно. Сегодня они показали Москве и москвичам свое лицо и пришли к нашему офису», — написал адвокат.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Адвокат поведал об угрозах поджога сотни кинотеатров из-за «Матильды»
В Кремле отреагировали на поджог студии Учителя и таран кинотеатра
В Москве неизвестные сожгли автомобили и разбросали листовки против «Матильды»
Последние новости
Путин поведал о набирающей обороты экономике России
Орешкин посулил россиянам 10-процентную прибавку к зарплате
Звезда «Клиники» нашел себя в починке компьютеров и перепутал Россию с Украиной
Песков назвал поджог машин уродливым проявлением дискуссии вокруг «Матильды»
В Таиланде разбилась насмерть туристка из России
Полиция задержала занимавшуюся сексом на набережной в центре Москвы пару  
Лавров пообещал уравнять условия работы российских и американских дипломатов
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:11 8 сентября

«Хоть за трезвого, хоть за пьяного»

Самые безумные лозунги кандидатов из российской глубинки
19:27 8 сентября

ТНТ поиздевался над олигархами огромным рекламным плакатом на Рублевке

13:04Сегодня

Самого богатого блогера мира отлучили от видеоигр из-за «нигера»

12:17 8 сентября

Facebook запустит аналог Tinder

Интернет и СМИ00:03Сегодня

«Как всякий американец, я не верю в теории заговора»

Почему люди используют военные разработки, спасаясь от слежки властей
08:02Сегодня

В программе Киселева обсудили топовых видеоблогеров

06:41Сегодня

Журналистку унесло ураганом и чуть не прибило дорожным знаком в прямом эфире

23:4410 сентября

«Эхо Москвы» обвинили в нарушении закона о запрете агитации в день тишины

Интернет и СМИ00:0110 сентября

Раздевай и властвуй

Кто решает, какое порно смотрит весь мир
01:51 8 сентября

Хакеры получили данные 143 миллионов американцев

00:16Сегодня

Телеведущий запаниковал и заметался по студии

18:33 7 сентября

Google отнесся с юмором к сексу втроем

Россия
Мы были скинами
Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
Глава Мосгоризбиркома предложил Жириновскому и Рашкину уйти из Госдумы
«Мне нравятся места, где пьют водку»
Д’Артаньян посвятил Ди Каприо в мушкетеры и начистил шпагу избирательной системе
День выборов
В России проходит единый день голосования
Салам, шайтаны!
Кто настоящие враги Рамзана Кадырова
Песков счел излишним присматриваться к «политической клоунаде» Саакашвили
Глава Саратова покинул пост из-за нарушений на выборах
Все материалы
Мир
Борис Ельцин Бухал и нам завещал
Пьющие мировые лидеры от Ельцина до Бокассы
Der Совок
Почему немцы хотят вернуться в прошлое
Ирмагеддон
На Америку обрушился новый смертоносный ураган
В ООН назвали операцию против рохинджа этнической чисткой
Пассажиры аэропорта Франкфурта-на-Майне пострадали из-за утечки газа
Рохинджа не нужны
Мусульмане умирают в грязи, пытаясь сбежать из Мьянмы
Ем друзей, ем подруг
Почему люди продолжают пожирать человечину
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиГрузинский таран: Саакашвили прорвался на Украину
Бывший советник Порошенко смял пограничников
Саакашвили обвинил украинских полицейских в краже своего паспорта
В Раде назвали Саакашвили поставившим Украину на грань войны новым Лениным
Порошенко понадеялся на попытку прорыва Саакашвили в Грузию
Семь ехавших на свадьбу казахстанцев погибли из-за лопнувшего колеса
Адвокат сообщил о готовности Саакашвили к задержанию
Депутат Рады рассказал о пересекшем вместе с Саакашвили границу бывшем главе СБУ
Все материалы
Финансы
Удавка для Кима
Америка усмирит Северную Корею, надавив на Россию
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
Дональд Трамп (в центре)Ты их госдолг видел?!
Американцы рискуют встретить Рождество без денег
Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму в 2019 году
Путин поведал о набирающей обороты экономике России
Сбербанк опроверг информацию о превращении дебетовых карт в овердрафтные
Сечин озвучил прогноз нефтяных цен
Все материалы
Бизнес
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 12: A bartender at Hops & Barley brewpub pours a pint of beer on November 12, 2013 in Berlin, Germany. In a country known for centuries for its beer, several microbreweries have opened within the past year that are not only bending traditional rules on the types of ingredients used, opting for American-style hops such as Amarillo and Cascade instead of German ones, but also moving beyond the official legal doctrine, known as the Reinheitsgebot, or 'German Beer Purity Law,' which stated that water, barley and hops were the only ingredients allowed in the production of the beverage. While the law has since been expanded, it continues to be referenced on beer bottles for marketing purposes.«Хочется подмешивать души»
Совладелец крафтового бара о мечтах и безденежье
«Северный поток» остановлен на ремонт
Сечин раскрыл подробности продажи китайцам 14 процентов акций «Роснефти»
Российские авиакомпании значительно увеличили перевозки
Путин поручил рассмотреть вопрос о введении утилизационного сбора на обувь
В Китае задумались о полном запрете дизельных и бензиновых автомобилей
ВЭФ стал важным инструментом в реализации планов развития Магаданской области
Все материалы
Силовые структуры
Фото с места происшествияБойцы «Христианского государства»
Жертвы православных экстремистов просят помощи у ФСБ
Убойное безделье
Почему российские школьники все чаще идут на преступления
По Кругу
Чем живет Владимирский Централ после смерти великого шансонье
Журналист рассказал об игре Улюкаева и Сечина в бильярд
В Мордовии возбудили уголовное дело по факту фальсификации выборов на участке
Полицейские заподозрили несовершеннолетних в курировании «групп смерти»
Улюкаев прокомментировал слова Сечина о профессиональном кретинизме
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты SLS (в представлении художника)От Ирака до Луны
Трамп выбрал могильщика «Роскосмоса»
Корабль X-37BВошли снизу
SpaceX запустила убийцу российских спутников
«Они сражались за рабство»
Зачем Россия помогла США победить в Гражданской войне
Вспышка на Солнце вынудила экипаж МКС уйти в укрытие
Геофизики установили причину землетрясения в Мексике
Раскрыты ключевые особенности нового iPhone
США допустили создание нового ядерного оружия против России и КНДР
Все материалы
Спорт
Maria Sharapova, of Russia, returns a shot from Anastasija Sevastova, of Latvia, during the fourth round of the U.S. Open tennis tournament, Sunday, Sept. 3, 2017, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)Вперед в прошлое
Титул Надаля, гордость Шараповой, прорыв Рублева и другие итоги US Open
Порногигант поприветствовал МЮ в клубе сторонников ЛГБТ
Бывший футболист «Милана» назвал «Ирму» худшим моментом для Майами
Бросок сверху игрока сборной России стал лучшим моментом дня на Евробаскете
Шарапова поднялась на 43 строчки в мировом рейтинге
Надаль выиграл US Open
Футболист «Суонси» ударил соперника между ног
Все материалы
Культура
«За прошедшие 27 лет границы дозволенного раздвинулись»
Кто снял новую экранизацию «Оно» Стивена Кинга
Чемпион-амфибия
Все призеры Венецианского фестиваля и его лучшие фильмы по версии «Ленты.ру»
Что с лицом
Полный сюр у Рене Магритта был не только на картинах
Поклонская увидела в словах адвоката Учителя попытку предстать жертвой радикалов
Песков назвал поджог машин уродливым проявлением дискуссии вокруг «Матильды»
Умер создатель Росомахи и сценарист комиксов о Бэтмене и Супермене
«Футурама» вернется в виде 42-минутной радиопостановки
Все материалы
Интернет и СМИ
LAS VEGAS, NV - JANUARY 18: (EDITORS NOTE: Image contains partial nudity.) Adult film actress Kendra Lust picks up adult film actress Janice Griffith at the Pornhub booth at the 2017 AVN Adult Entertainment Expo at the Hard Rock Hotel & Casino on January 18, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)Расцвет порноимперии
Кто создал PornHub, Brazzers и приучил весь мир к большой груди
«Хоть за трезвого, хоть за пьяного»
Самые безумные лозунги кандидатов из российской глубинки
«Как всякий американец, я не верю в теории заговора»
Почему люди используют военные разработки, спасаясь от слежки властей
Самого богатого блогера мира отлучили от видеоигр из-за «нигера»
На показ «Матильды» предложили принести кадило со спайсом
В программе Киселева обсудили топовых видеоблогеров
Журналистку унесло ураганом и чуть не прибило дорожным знаком в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Ота Томоюки«Выглядеть сексуально хотят не только российские девушки»
Японские модники могут потрясти даже дам в хиджабах
Международный автомобильный салон во Франкфурте
За кулисами крупнейшего автошоу Европы
Блеск в Венеции
Что украшало грудь первых красавиц мирового кинематографа
На Неделе моды в Нью-Йорке представили кроссовки с «бахилами»
Рианна прокатилась на мотоцикле между розовыми холмами
Последний Mercedes-Maybach G650 Landaulet уйдет с молотка
Российский бренд снял бабушку в рекламе коллекции осень-зима
Все материалы
Путешествия
Дадут тумака
Что ждет наивных туристов в самых гостеприимных странах мира
Наркотики, проститутки и триады
Спальные районы Гонконга с высоты полета штурмовика
Цены на авиабилеты из России за границу рухнули
Эксперт рассказал о способах сэкономить на новогодних авиабилетах
Российские власти посулили иностранцам дешевое лечение на Кавказе
Треть россиян пожелали отдохнуть в Северной Корее
Российских туристов предостерегли насчет смертельных аварий на Пхукете
Все материалы
Из жизни
Акробаты на площади в Берлине«В Москве нет такой свободы»
История россиянки, уехавшей учиться в Германию
Щелкай клювом
Шокирующие снимки пернатых и нетронутой природы
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Прятавшийся от «Ирмы» в винном погребе миллиардер показал масштабы разрушения
Умерла пострадавшая при пожаре эрмитажная кошка Дуся
Полиция призвала жителей Флориды не пытаться застрелить ураган «Ирма»
Неизвестные во Франции заменили святую воду в церковных купелях алкоголем
Все материалы
Тест: знаете ли вы Франкфуртский автосалон?
Короткий экзамен перед главной выставкой этой осени
5 конкурентов громиле BMW X7
С какими моделями придется бороться пятиметровому BMW X7
И снова «Лада»
25 самых популярных машин России
Что стало с автозаводами Российской империи и СССР
РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили
Последний непроданный «Гелик» в кузове ландо уйдет с молотка
Bugatti Chiron разогнался до 400 км/ч и остановился за 42 секунды
Электрокарам Tesla в зоне урагана «Ирма» увеличили запас хода
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы