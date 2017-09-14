Митрополит Иларион увидел в «Матильде» истеричную ведьму вместо жены Николая II

Представитель Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал скандал вокруг фильма Матильда Алексея Учителя. Священнослужитель напомнил телеканалу «Царьград» в четверг, 14 сентября, что смотрел киноленту, «в отличие от большинства участников полемики».

«Государь император Николай II для церкви — причисленный к лику святых страстотерпец. И государыня императрица Александра Федоровна, представленная в фильме как истеричная ведьма, тоже причислена к лику святых», — подчеркнул Иларион.

По словам митрополита, ситуация вокруг фильма Учителя напоминает реакцию на расстрел редакции французского журнала Charlie Hebdo: «Тогда нас всех пытались поставить перед дилеммой: вы с "Шарли" или вы с террористами, которые расстреляли сотрудников редакции? Сейчас нас пытаются поставить перед выбором: либо ты поддерживаешь "Матильду", либо ты с теми, кто призывает сжигать кинотеатры».

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Ранее в сентябре в РПЦ сравнили с нападением на Charlie Hebdo таран киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге. Водитель, врезавшийся в здание, перед этим выступал на митинге против фильма Учителя.

В «Матильде» рассказывается об отношениях Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.

7 января 2015 года в ходе вооруженного нападения на офис редакции Charlie Hebdo в Париже были убиты 12 человек, включая 10 сотрудников издания и 2 полицейских. Нападавших было двое, позже они были ликвидированы полицией. По основной версии, поводом для атаки стала публикация в издании карикатура на пророка Мухаммеда.