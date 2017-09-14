Мединский попросил МВД обеспечить порядок во время показа «Матильды»

Министр культуры России Владимир Мединский обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить порядок во время показа фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом в среду, 13 сентября, сообщает РИА Новости.

«Задолго до выхода в прокат эта кинокартина вызвала широкий общественный резонанс, который сопровождается многочисленными публикациями в прессе, обсуждением в социальных сетях и, к сожалению, в отдельных случаях — призывами к насилию», — говорится в письме, поступившем в редакцию агентства.

Он напомнил, что в последнее время в адрес кинотеатров и авторов фильма участились угрозы, которые способны привести к противоправным действиям со стороны радикальных противников показа картины.

«С учетом изложенного прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, поручить принять необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и пресечения любых противозаконных действий граждан и организаций, связанных с предстоящим показом фильма», — написал Мединский.

Ранее в среду Мединский назвал цензурой и беззаконием попытки противников фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя запретить его показ в кинотеатрах. Он отметил, что не понимает, чем руководствуется депутат Госдумы Наталья Поклонская, выступая против фильма. По его мнению, в работе Учителя нет ничего, что оскорбило бы память императора Николая II или историю русской монархии.

Накануне стало известно, что показ фильма «Матильда» состоится 26 октября в Госдуме одновременно с выходом фильма в прокат. Информацию об этом подтвердил председатель комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин.