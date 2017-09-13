Спикер петербургского закса предпочел молебен с депутатами «Матильде»

В законодательном собрании Санкт-Петербурга не будет закрытого показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя, заявил спикер Вячеслав Макаров. Его слова приводит «Фонтанка» в среду, 13 сентября.

«Где здесь показывать? Лучше пригласите журналистов на молебен. Мы сегодня в домовом храме начали парламентский год», — отметил председатель парламента.

По его словам, он не может оценить кинокартину, так как не смотрел ее. При этом он добавил, что негативно относится к расстрелу царской семьи.

По данным портала mr7.ru, петербургские депутаты перед первым в осенней сессии пленарным заседании посетили молебен в домовом храме Николая Чудотворца в Мариинском дворце. Отмечается, что среди них были только члены фракции «Единой России».

Ранее в среду министр культуры Владимир Мединский назвал цензурой и беззаконием попытки противников фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя запретить его показ в кинотеатрах. Он отметил, что не понимает, чем руководствуется депутат Госдумы Наталья Поклонская, выступая против фильма. По его мнению, в работе Учителя нет ничего, что оскорбило бы память императора Николая II или историю русской монархии.

Накануне стало известно, что показ фильма «Матильда» состоится 26 октября в Госдуме одновременно с выходом фильма в прокат. Информацию об этом ТАСС подтвердил председатель комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин.

В январе в здании заксобрания Северной столицы прошел молебен о благополучном проведении законодательного сезона перед весенней сессией.