Петербургских депутатов снабдили святой водой

В заксобрании Санкт-Петербурга перед первым заседанием весенней сессии прошел молебен о благополучном проведении законодательного сезона. Об этом в среду, 18 января, сообщает «Фонтанка».

Службу, которая прошла в домовой церкви Мариинского дворца, посетили около 20 парламентариев. Во время молебна депутатов поздравили с предстоящими церковными праздниками.

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«После молебна в фойе Мариинского дворца прошел обряд освящения воды. Теперь любой парламентарий сможет, не отходя от места службы, выпить святой воды», — пишет издание.

18 января председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пленарного заседания позвал депутатов нижней палаты российского парламента окунуться в иордань.

Ранее стало известно, что в Ялте в христианский праздник Крещение Господне 19 января состоится молебен о сохранении и развитии крымских курортов. Церемония также будет посвящена удачному проведению туристического сезона 2017 года.