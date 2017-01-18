Справоросс позвал депутатов Госдумы окунуться в прорубь

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пленарного заседания в среду, 18 января, позвал депутатов нижней палаты российского парламента окунуться в иордань, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Поздравляю с наступающим Крещением, всех приглашаю сегодня в прорубь покупаться и освятиться», — обратился депутат-справоросс к коллегам.

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Накануне автор книг о здоровом образе жизни Геннадий Малахов посоветовал перед окунанием в купель находиться в тепле, а после быстро одеться. Крещенские купания можно совершать и в ванной, отметил он.

11 января депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал «Ленте.ру», что не приемлет святочных гаданий, но любит колядки. По его мнению, это «замечательная народная традиция». «Кто-то колядки поет, кто-то на морозе купается», — добавил парламентарий.

В праздник Крещения Господня православные христиане по традиции устраивают купания, для этого специально оборудуются иордани. Считается, что этот обряд помогает смыть все грехи.

