Карельские чиновники в крещенскую ночь прогонят купальщиков от проруби

Власти карельского города Лахденпохья запретили купания в ночь на Крещение, 19 января. Глава администрации городского поселения Андрей Матвеев пояснил, что на проведение этого мероприятия нет средств. Об этом во вторник, 17 января, сообщает издание «Республика».

«Крещенские купания — это не социальный праздник, а христианский. Почему я должен его организовывать? Если церковь хочет — пусть проводит», — заявил Матвеев.

Он добавил, что священнослужители никогда не обращались к городским властям за помощью в организации купаний на Крещение, и это мероприятие всегда финансировалось за счет бюджета. «Почему администрация должна брать ответственность за людей?» — сказал чиновник.

По его словам, в Лахденпохье есть одна частная прорубь. В крещенскую ночь туда направят сотрудников мэрии и МЧС, чтобы они отгоняли православных от купели во избежание несчастных случаев.

16 января руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Александр Волков отметил, что купание — не обязательная составляющая праздника Крещение, а просто дань традиции. «Надо помнить, что человек, принимающий это решение, сам несет ответственность за свое здоровье, которую нельзя перекладывать ни на церковь, ни на священников, которые находятся рядом», — сказал он в интервью телеканалу «360».

Заведующий первым ожоговым отделением Института хирургии имени А. В. Вишневского Михаил Крутиков в свою очередь отметил, что окунаться в купель не следует людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тем, кто перенес переохлаждение или обморожение.

Как сообщает сетевое издание m24.ru, в Москве для крещенских купаний подготовлено 60 специально оборудованных мест. Возле прорубей будут дежурить более 700 спасателей, 1,6 тысячи полицейских, а также медики.