Геннадий Малахов посоветовал совершать крещенские купания в ванной

Автор книг о здоровом образе жизни Геннадий Малахов заявил, что крещенские купания можно совершать и дома — в ванной. Об этом он сообщил во вторник, 17 января, Национальной службе новостей (НСН).

«Один батюшка рассказал мне, что вода в Крещение в океане, в речке, проруби и в вашей ванной обладает одинаковыми свойствами. Можно просто набрать в ванну воды и окунуться. Мой знакомый священник сам так делает», — отметил Малахов.

Он добавил, что, купаясь на морозе, человек хочет проявить силу волю. Тем же, кому здоровье такого не позволяет, можно просто окунуться в ванну с теплой водой, добавил Малахов.

По словам эксперта, сам он неоднократно купался на Крещение. «При окунании в купель происходит очень сильное охлаждение тела, поэтому прежде, чем идти в воду, важно находиться в тепле, затем быстро раздеться, чтобы не охладиться, и быстро окунуться», — посоветовал он.

16 января руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков отметил, что купание — не обязательная составляющая праздника Крещение, а просто добрая традиция. Он напомнил, что человек, который окунается в ледяную воду, сам несет ответственность за свое здоровье.

Спасатели рекомендуют во время крещенских купаний не находиться в проруби больше минуты, затем тщательно вытереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду, передает телеканал «360».