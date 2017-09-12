Спикер петербургского парламента объявил Россию последней надеждой бога на Земле

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров поздравил православных верующих, собравшихся на крестный ход, со сцены на площади Александра Невского. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Россия — последняя надежда Бога на планете Земля, а Господь незримо ограждает Россию от недругов и хранит ее для небесного волеизъявления», — цитирует газета политика.

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Макаров напомнил о том, что 100 лет назад в России произошли две революции, из-за которых развязался гражданский конфликт. Он связал эти события с убийством императора и его семьи. «Авторитет царя позволял быть непобедимой великой России», — подытожил спикер закса.

Крестный ход стартовал в Петербурге днем 12 сентября. По данным полиции, в шествии приняли участие более 100 тысяч человек. Для мероприятия, приуроченного ко дню перенесения мощей Александра Невского, власти закрыли движение почти по всему Невскому проспекту. Это спровоцировало транспортный коллапс в центре города, пишет «Водитель Петербурга».

62-летний Макаров является автором более 60 научных трудов, имеет высшее военное, экономическое и юридическое образование. Служил в космических войсках.