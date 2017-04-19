Поспоривший со спикером петербургского закса журналист получил повестку в армию

Журналисту Сергею Кагермазову, которого председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров ранее обещал отправить в армию, вручили повестку в военкомат. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает портал MR7.

«Стоило мне выйти из Мариинского дворца, как ко мне подскочил мужчина в гражданском в сопровождении двух полицейских», — рассказал изданию Кагермазов. Он добавил, что его обязали явиться в военкомат 25 апреля.

Журналист высказал предположение, что Макаров имеет непосредственное отношение к произошедшему.

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Спикер парламента в свою очередь выразил надежду, что Кагермазов «будет настоящим призывником, а не уклонистом». «Я убежден, что, отслужив, выполнив священный долг, он вернется возмужавшим», — цитирует Макарова агентство «Росбалт». Он также подчеркнул, что «никому никогда не грозил и не угрожал».

В феврале Кагермазов в ходе брифинга поинтересовался у Макарова, не стыдно ли ему получать «маленькую зарплату». В ответ парламентарий сказал, что никогда не поднимал вопрос денег, после чего спросил фамилию корреспондента. «Это вы написали, что я люблю с руки часы снимать и вручать их. Вы никогда в армии не служили?» — спросил спикер, после чего предложил отправить журналиста в армию, чтобы он посмотрел, как вручают часы по-настоящему.

