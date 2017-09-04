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В РПЦ сравнили таран екатеринбургского кинотеатра с нападением на Charlie Hebdo

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Екатеринбургская епархия Русской православной церкви опубликовала заявление по поводу нападения на здание киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге, которое произошло в понедельник, 4 сентября.

«Нападение с попыткой поджога на ККЦ "Космос" расцениваем как беспрецедентный общественно опасный акт, заслуживающий безусловного осуждения и наказания виновных, какими бы мотивами они ни руководствовались», — сказано в заявлении.

Отмечается также, что психический недуг Дениса Мурашова, совершившего нападение, «не дает кому бы то ни было права на необоснованное установление связи между позицией православной общественности против фильма "Матильда" и подобного преступного деяния, поставившего под угрозу общественную безопасность, жизнь и здоровье людей».

В беседе с изданием Ura.ru епископ среднеуральский Евгений (Кульберг) указал на то, что произошедшее в Екатеринбурге напоминает ситуацию с атакой на редакцию журнала Charlie Hebdo. «Постоянные провокации, не находящие достойной реакции со стороны французских компетентных органов, вызвали безумную реакцию, которая привела к трагическому кровопролитию. К счастью в Екатеринбурге люди не пострадали, но конфликт, вызванный в обществе провокационной кинолентой безусловно сохраняется. Более того, в год столетия трагической гибели царской семьи прокат этой киноленты может породить дальнейшие общественные настроения», — сказал он.

Утром в понедельник Денис Мурашов на автомобиле УАЗ врезался в здание кинотеатра «Космос». В машине у него обнаружили три газовых баллона и бочку с неизвестной жидкостью. В результате инцидента вспыхнул пожар, его площадь составила около 30 квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога»).

В «Матильде» рассказывается об отношениях Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера ленты планировалась на 6 октября, но была перенесена на 23-е. Православные активисты не раз угрожали сжигать кинотеатры, если те согласятся показывать ленту, а режиссер Алексей Учитель просил МВД и ФСБ обезопасить зрителей. Против картины активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская, утверждающая, что в «Матильде» содержатся материалы, которые могут оскорбить верующих.

7 января 2015 года в ходе вооруженного нападения на офис редакции Charlie Hebdo в Париже были убиты 12 человек, включая 10 сотрудников издания и двоих полицейских. Нападавших было двое, они произвели около тридцати выстрелов из автоматического оружия. По основной версии, поводом для атаки стала публикация в издании карикатур на пророка Мухаммеда. Основных фигурантов уголовного дела об атаке на редакцию — братьев Саида и Шерифа Куаши — позже ликвидировала французская полиция.

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