СК усомнился во вменяемости протаранившего в Екатеринбурге кинотеатр мужчины

Следователи усомнились во вменяемости водителя, который протаранил здание кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге. В его отношении намерены провести судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщается на сайте регионального управления СКР.

Также изъяты документы из психиатрической больницы, на учете которой состоит мужчина.

«К настоящему времени установить причины и мотивы совершенного им деяния не удается, так как задержанный дает путанные и не вполне адекватные показания», — отмечается в пресс-релизе СК.

Удалось установить личность водителя — им оказался житель города Ирбит (Свердловская область) Денис М., 1978 года рождения. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога»).

Утром в понедельник неизвестный мужчина на автомобиле УАЗ врезался в здание городского кинотеатра. В машине у него обнаружили три газовых баллона и бочку с неизвестной жидкостью. В результате инцидента вспыхнул пожар, его площадь составила около 30 квадратных метров.