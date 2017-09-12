Фронтмена Puddle of Mudd задержали за попытку пронести пистолет в самолет

Лидера пост-гранж-группы Puddle of Mudd Веса Скантлина задержали в аэропорту Лос-Анджелеса после того, как музыкант попытался пронести на борт самолета пневматический пистолет. Об этом сообщает NME.

Скантлин направлялся в город Келлер, штат Техас, где должен был состояться концерт Puddle of Mudd. Музыканта заключили под стражу, ему установили залог в 850 тысяч долларов.

Выступление коллектива было отменено.

Скантлин ранее уже имел проблемы с законом. В июле 2015-го его задержали за вождение в пьяном виде, в декабре того же года — за хранение наркотических веществ, а в январе 2016 года полиция заключила его под стражу за то, что музыкант устроил погром в доме, в котором раньше жил.

Группа Puddle of Mudd сформировалась в 1992 году. Коллектив выпустил четыре студийных альбома. Скантлин выступает в группе вокалистом и гитаристом.