На фестивале «Бестиваль» убили 25-летнюю женщину

На музыкальном фестивале «Бестиваль» в английском Дорсете обнаружили тело 25-летней женщины. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает The Guardian.

Труп нашли около часа ночи в понедельник в лесистой местности. Для расследования обстоятельств смерти на место происшествия прибыла полиция.

По подозрению в убийстве был задержан 28-летний житель Дорсета. В настоящий момент его допрашивает полиция.

Отмечается, что погибшая приехала на фестиваль из Лондона. Как заявила старший детектив-инспектор Сара Дербишир, семья женщины поставлена в известность, с близкими погибшей работают офицеры.

«Будет проведено посмертное вскрытие, которое поможет установить причину смерти», — добавила она.

Дербишир также обратилась к участникам фестиваля с просьбой связаться с полицией, если у кого-то есть дополнительная информация о случившемся.

Ранее в сентябре сообщалось, что мужчина скончался после того, как прыгнул в горящую деревянную скульптуру человека на фестивале Burning Man в штате Невада.