Культура
 

Мужчина погиб после прыжка в гигантский костер на фестивале Burning Man

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ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY OR DEATH A firefighter watches as a Burning Man participant (L) evades a chasing firefighter and falls into the flames of the "Man Burn" after evading the attempted tackles of multiple rangers and law enforcement personnel at the annual Burning Man arts and music festival in the Black Rock Desert of Nevada, U.S. September 2, 2017. REUTERS/Jim Bourg FOR USE WITH BURNING MAN RELATED REPORTING ONLY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO THIRD PARTY SALES. NOT FOR USE BY REUTERS THIRD PARTY DISTRIBUTORS. TEMPLATE OUT

Американец Аарон Джоэл Митчелл скончался после того, как прыгнул в горящую деревянную скульптуру человека на фестивале Burning Man в штате Невада. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает CNN.

Отмечается, что мужчина силой прорвался через два кордона охраны и запрыгнул в горящий арт-объект. Пожарные попытались вытащить его из костра, но им помешали падающие части инсталляции. Сотрудникам фестиваля пришлось ждать, пока конструкция не рухнет, чтобы достать Митчелла.

Пострадавший был доставлен на вертолете в ближайшую больницу, где врачи констатировали его смерть. Медики заявили, что в крови Митчелла не было следов алкоголя. Результаты теста на наличие наркотических веществ в организме погибшего еще не готовы.

Фестиваль Burning Man — восьмидневное мероприятие, которое стартует ежегодно в последний понедельник августа в пустыне Блэк-Рок, штат Невада. На территории фестиваля устанавливаются разнообразные произведения современного искусства, а на закрытии скульптуры, как правило, сжигаются их создателями. Символ фестиваля — гигантская деревянная статуя человека, которая также сжигается по окончании мероприятия.

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