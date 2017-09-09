Рэперу Басте запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд на территорию страны российскому рэп-исполнителю Василию Вакуленко, более известному как Баста. Об этом сообщается в официальном ответе ведомства на запрос украинского издания «Апостроф».

Отмечается, что такое решение принято «в интересах обеспечения безопасности государства».

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По сведениям агентства ТАСС, СБУ приняла такое решение из-за того, что Баста выступал с концертами в Крыму. Киев считает полуостров своей территорией и регулярно вводит санкции в отношении лиц, посетивших регион без согласования с украинскими властями. Москва настаивает, что процедура воссоединения Крыма с Россией прошла в соответствии с нормами международного права.

Последний раз Баста выступал в Киеве 17 июня, его следующий концерт был запланирован на 1 декабря.

СБУ ранее запретила въезд на территорию Украины более 140 российским артистам, актерам и режиссерам. Черный список периодически пополняется.