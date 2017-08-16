Басте запретят въезд на Украину

Служба безопасности Украины решила закрыть въезд в страну российскому рэперу Василию Вакуленко, известному под псевдонимом Баста. Об этом в среду, 16 августа, сообщается в ответе СБУ на запрос издания «Апостроф».

«На ваш информационный запрос от 09.08.2017 относительно Вакуленко В.М. сообщаем, что компетентным подразделением СБУ подготовлены соответствующие документы для принятия решения о запрете въезда на территорию Украины указанному гражданину», — говорится в послании.

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В ведомстве добавили, что «мероприятия по документальному оформлению указанного решения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины, требуют определенного времени».

Отмечается, что СБУ приняла такое решение из-за того, что Баста выступал с концертами в Крыму. Киев считает полуостров своей территорией и регулярно вводит санкции в отношении лиц, посетивших регион без согласования с украинскими властями. Москва настаивает, что процедура воссоединения Крыма с Россией прошла в соответствии с нормами международного права.

Въезд на территорию Украины также закрыт таким исполнителям, как Митя Фомин, Найк Борзов, Дельфин.