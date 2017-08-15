Оскорбления Децла в соцсетях обошлись Басте в 350 тысяч рублей

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону обязал рэпера Василия Вакуленко (Баста) выплатить другому рэп-исполнителю Кириллу Толмацкому (Децл) 350 тысяч рублей за оскорбления в социальных сетях. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что моральная компенсация назначена по четырем случаям, рассмотрение которых решили объединить на одном слушании.

По мнению представителя Вакуленко, ни одна из четырех реплик не оскорбляет Толмацкого, он не испытал из-за них никаких моральных страданий. Сам Баста заявил, что Децл с помощью суда пытается привлечь к себе внимание.

Изначально Толмацкий требовал четыре миллиона в качестве компенсации морального ущерба из-за четырех постов Вакуленко в Twitter. В частности, музыканта оскорбил твит, в котором Баста опубликовал его фотографию и снимок мамонтового осла, подписав «знатная шерсть».

Помимо этого, Вакуленко называл Толмацкого гермафродитом и устраивал опросы среди подписчиков, верят ли они этому. Кроме компенсации, Децл потребовал от Басты «признать распространенные сведения не соответствующими действительности».

7 декабря Толмацкий отсудил у Вакуленко 50 тысяч рублей за фразу «Децл — лохматое чмо», опубликованную в сети. В исковом заявлении музыкант требовал взыскать с рэпера миллион рублей за оскорбление чести и достоинства и удалить порочащую запись из Twitter-аккаунта исполнителя.