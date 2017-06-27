Баста назвал условия для опровержения своей фразы о Децле-гермафродите

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) готов отказаться от своих слов о том, что хип-хоп-исполнитель Децл (Кирилл Толмацкий) является гермафродитом в случае, если тот предоставит опровергающие это заявление результаты медицинской экспертизы. Об этом он заявил «Ленте.ру» во вторник, 27 июня.

«Я написал, что ходят слухи, что Кирилл Толмацкий — гермафродит», — объяснил Вакуленко. Он пообещал написать большое опровержение в случае, если Децл сумеет доказать обратное: «Нужно медицинское заключение, что у него нет одновременно мужских и женских половых органов».

Баста также объяснил публикацию в Twitter поста, к которому приложил фото Децла и снимок мамонтового осла с фразой «знатная шерсть»: «Эта фотография была опубликована в ответ на непрекращающиеся выпады Кирилла Толмацкого в мою сторону и в сторону моих коллег. Он постоянно в интервью, в Facebook рассуждает почему-то обо мне, моей музыке и моих друзьях».

Рэпер подчеркнул, что ответный иск против Децла подавать не собирается. «Толмацкий просто продолжает паразитировать на нашем творческом объединении, допуская всевозможные негативные оценки, неэтичные высказывания, на что получает соизмеримые, на мой взгляд, ответы. Наше общение происходит в интернете и тон ему задает сам Кирилл», — добавил Вакуленко.

Ранее во вторник телеканал «360» сообщил, что Толмацкий потребовал взыскать с Басты четыре миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за посты в интернете. Децл утверждает, что ответчик причинил ему нравственные страдания и опорочил его деловую репутацию. Кроме компенсации, музыкант потребовал от Басты «признать распространенные сведения не соответствующими действительности».