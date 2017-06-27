Децл потребовал у Басты четыре миллиона за оскорбления в интернете

Хип-хоп-исполнитель Кирилл Толмацкий, выступающий под псевдонимом Децл, подал в суд на рэпера Басту (настоящее имя — Василий Вакуленко) из-за оскорблений в Twitter. Об этом сообщает телеканал «360».

Всего исполнитель написал четыре исковых заявления. В общей сумме он потребовал четыре миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. В частности, Децла оскорбил твит, в котором Баста опубликовал фотографию Толмацкого и снимок мамонтового осла, написав фразу «знатная шерсть». Это сообщение является закрепленным в Twitter рэпера (всегда находится в топе).

Помимо этого, причиной исков стали посты, в которых Вакуленко называет Децла гермафродитом и устраивает опросы среди подписчиков, верят ли они этой информации. Толмацкий утверждает, что ответчик причинил ему нравственные страдания и опорочил его деловую репутацию. Кроме компенсации, музыкант потребовал от Басты «признать распространенные сведения не соответствующими действительности».

7 декабря Толмацкий отсудил у Вакуленко 50 тысяч рублей за фразу «Децл — лохматое чмо», опубликованную в сети. В исковом заявлении музыкант требовал взыскать с рэпера миллион рублей за оскорбление чести и достоинства и удалить порочащую запись из Twitter-аккаунта исполнителя.

