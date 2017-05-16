Децл осудил исполнение военным хором песни Басты

Хип-хоп-исполнитель Кирилл Толмацкий, выступающий под псевдонимом Децл, раскритиковал ансамбль «Хор русской армии» за перепевку трека «Девочка» рэпера Басты. Его слова передает Национальная служба новостей (НСН) во вторник, 16 мая.

Музыкант назвал действия коллектива «популистским и попсовым ходом». «Армейский хор должен петь какие-то патриотичные песни, а не песни Басты», — подчеркнул Децл.

По словам рэпера, ему бы не хотелось, чтобы «Хор русской армии» перепел его композиции. «Лучше какой-то детский хор. Я, вообще, пацифист и плохо отношусь к армии и к войне. Поддерживать тоталитаризм в стране в XXI веке — это не очень правильно», — заявил он.

Ранее в мае музыкальный ансамбль поздравил Басту (Василий Вакуленко) с 37-летием, перепев его композицию «Девочка» из альбома «Лакшери». Участники коллектива отметили, что их вдохновляет творчество российского хип-хоп-исполнителя.

В декабре 2016 года завершилась судебная тяжба между Децлом и Бастой. Толмацкий обвинял Вакуленко, обозвавшего рэпера «лохматым чмом», в оскорблении чести и достоинства. Суд обязал Басту выплатить Децлу 50 тысяч рублей.