Децл поведал о противостоянии рэперов и получавших партийную поддержку скинхедов

Хип-хоп-исполнитель Кирилл Толмацкий, выступающий под псевдонимом Децл, рассказал в эфире «Эха Москвы» о распрях между российскими рэперами и скинхедами, получавшими партийную поддержку. Видеозапись интервью опубликована на Facebook-странице радиостанции.

Толмацкий не уточнил, о каком именно времени говорит. «Раньше у нас были рэперские группировки, скинхед-группировки, панк-группировки, и все пытались друг с другом конфликтовать», — отметил он.

Музыкант поведал, что на один из хип-хоп-концертов «подвезли несколько грузовиков скинхедов», которые устроили беспорядки, покалечив детей, пришедших на его выступление. Рэпер подчеркнул, что знает организаторов произошедшего, но отказался называть их. Толмацкий намекнул, что это были представители «сине-желтой» политической партии. «Они тогда любили не очень адекватные меры», — сказал он.

«Как я понимаю, движение спонсировалось какими-то правительственными организациями, поэтому на тот момент оно дышало полной грудью», — сообщил Децл, добавив, что «потом это все сошло на нет».

Толмацкий — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии семь студийных сольных альбомов. Децл является исполнителем таких хитов, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя».