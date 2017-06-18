Концерт рэпера Басты в Одессе отменили после угроз украинских националистов

Концерт в Одессе российского рэпера Василия Вакуленко (выступающего со сценическом псевдонимом Баста) был отменен из-за угроз украинских националистов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает заведение, где должно было состояться мероприятие.

14 июня бывший глава одесского отделения запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Сергей Стерненко заявил, что будет с единомышленниками срывать концерты украинских и российских звезд. В числе прочих он упомянул и Басту.

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В черный список украинских националистов попали исполнители с Украины, выступавшие в России, и российские музыканты, устраивавшие концерты в Крыму.

9 июня радикалы во главе со Стерненко попытались сорвать концерт народной артистки Украины Ирины Билык в Одессе из-за ее выступлений в Крыму. Националисты провоцировали полицейских и посетителей концерта, кидали в них яйцами и выкрикивали оскорбления. В мае одесские националисты устроили беспорядки на концерте певицы Светланы Лободы.