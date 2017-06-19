Менеджер Басты опроверг сообщение об отмене одесского концерта

Одесское выступление российского рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, не было отменено, сообщила пиар-менеджер исполнителя Наталья Мостакова. Ее слова передает Национальная служба новостей (НСН) в понедельник, 19 июня.

«Концерт перенесен на другую дату, которую мы сообщим позже», — объяснила Мостакова.

Представительница Басты отказалась комментировать информацию о том, что выступление не состоится из-за угроз украинских радикалов. Она добавила, что вопрос усиления охраны на концерте будет решаться позже: «Об этом сейчас рано говорить».

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Накануне сообщалось, что выступление Басты отменили из-за угроз украинских националистов. 14 июня бывший глава одесского отделения запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Сергей Стерненко опубликовал список «нежелательных» российских и украинских исполнителей, которые планируют выступать в Одессе. В числе прочих он упомянул и Басту, концерт которого был заявлен на 18 июня.

9 июня радикалы вместе со Стерненко попытались сорвать концерт народной артистки Украины Ирины Билык. В мае националисты пообещали не допустить выступление музыканта Ивана Дорна и устроили беспорядки на концерте певицы Светланы Лободы.