«Каста» спела о скрепах и хмурых русских с Бастой, Хаски и Big Russian Boss

Рэп-группа «Каста» сняла музыкальное видео на композицию «Скрепы». Клип опубликован на YouTube-канале коллектива.

В ролике снялись видеоблогеры Big Russian Boss и Ида Галич, а также хип-хоп-исполнители Баста, Хаски и Типси Тип. Песня «Скрепы» посвящена вечно хмурым россиянам, которые готовы терпеть любые невзгоды, только чтобы «задать урок заклятым врагам». В клипе Баста (Василий Вакуленко) и Влади (Владислав Лешкевич) в форме полицейских пытаются выпытать у перепуганного Хаски (Дмитрий Кузнецов), почему он ведет себя не как все.

Группа «Каста» создана в 1997 году. В ее состав входят рэперы под псевдонимами Влади, Шым, Хамиль и Змей.