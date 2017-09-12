Диджея-гея убили в гей-гетто Сан-Франциско

Американского диджея Энтони Торреса, выступающего под псевдонимом DJ Bubbles, застрелили в Сан-Франциско. Об этом сообщает Fact.

Полиция расценивает преступление как убийство на почве ненависти, передает San Francisco Examiner. Торрес скончался от огнестрельных ранений.

Артист был убит перед входом в один из стрип-клубов в районе Тендерлойн. Отмечается, что район известен как гей-гетто. Недалеко от места происшествия также находится студия RS94109, где часто играл Bubbles.

Знакомые Торреса почтили память артиста в социальных сетях. В обращении к диджею его друзья использовали местоимения женского рода.

«Если вам посчастливилось когда-либо встретить Bubbles, вы никогда ее не забудете, она настоящий художник во всех смыслах слова», — заявил глава лейбла Dark Entries Джош Чеон.

Энтони Торрес играл в жанре хаус. Он был резидентом студии Motswako Underground, а также ЛГБТ-активистом.