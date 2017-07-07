ЛГБТ-активисты обрушились на Эндрю Гарфилда за «гея без половых контактов»

Представители ЛГБТ-сообщества раскритиковали актера Эндрю Гарфилда, назвавшего себя «геем без половых контактов». Об этом сообщает Entertainment Weekly.

«Привилегия белого гетеросексуального мужчины Эндрю Гарфилда. Здорово, наверное, иметь возможность быть геем без каких-либо трудностей», — отметил комик Алан Скотт.

Актер Скотт Эванс назвал Гарфилда «талантливым парнем, который абсолютно не понимает, что несет».

На актера также обрушились с критикой пользователи Twitter.

«Я так устал от натуралов-туристов, которые по приколу решают почувствовать притеснение геев», — написал, в частности, человек с ником Hamish Steele.

Отмечается, что Гарфилд играет гомосексуалиста, заразившегося СПИДом, в пьесе «Ангелы в Америке». Он объяснил журналистам, что проводит много времени с друзьями из ЛГБТ-сообщества, чтобы вжиться в роль. «В настоящее время я гей, просто без половых контактов», — заявил актер.

В январе Гарфилд поцеловался с артистом Райаном Рейнольдсом во время церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус». Это произошло в тот момент, когда на сцену поднимался Райан Гослинг, которого объявили лучшим актером мюзикла за ленту «Ла-Ла Ленд».