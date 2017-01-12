Сыгравший Человека-паука актер дважды поцеловал ведущего американского шоу

Американский актер Эндрю Гарфилд, известный по главной роли в фильме «Новый Человек-паук» дважды поцеловал ведущего Стивена Колбера во время эфира его авторского шоу. Ролик был опубликован 11 января на YouTube-канале The Late Show with Stephen Colbert.

На видео Колбер пытается выяснить у Гарфилда, что заставило артиста поцеловаться с другим популярным американским киноактером Райаном Рейнольдсом во время церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус». Узнав, что молодой человек не видит ничего плохого в том, чтобы целовать мужчину, ведущий дважды целуется с Гарфилдом. «Ты очень нежный любовник», — отметил Колбер после поцелуя.

Ранее в январе Рейнольдс и Гарфилд поцеловались во время 74-й церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус». Это произошло, когда на сцену поднимался актер Райан Гослинг, которого объявили лучшим комедийным актером за роль в фильме «Ла-Ла Ленд» режиссера Дэмьена Шазелла.