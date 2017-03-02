Поставлена точка в споре о гендерной принадлежности Гарфилда

Американский мультипликатор, создатель Гарфилда Джим Дэвис опроверг слухи о том, что его персонаж не имеет пола. Об этом сообщает The Washington Post.

«Гарфилд — кот. У него есть подружка Арлен», — заявил Дэвис. Так художник прокомментировал сообщения в сети, что он якобы утверждал об отсутствии у своего персонажа каких-либо гендерных признаков.

Слухи о том, что у рыжего кота нет пола, появились в Twitter в конце февраля. Пользователь Virgil Texas опубликовал отрывок статьи портала Mental Floss с комментариями создателя Гарфилда. В статье Дэвис сообщал, что его персонаж «ни мужского и ни женского пола, и не является представителем какой-либо расы и национальности, ни стар, ни млад».

«Факт: У Гарфилда нет пола», — написал Virgil Texas. Его пост вызвал споры среди интернет-пользователей.

Гарфилд — персонаж одноименной серии комиксов, а также главный герой серии фильмов о ленивом рыжем коте. Последний фильм франшизы, «Космический спецназ Гарфилда», вышел в 2009 году.