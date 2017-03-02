Вышел трейлер комедии о войне в Афганистане с поседевшим Брэдом Питтом

Компания Netflix опубликовала на YouTube промо-ролик комедии «Машина войны» с Брэдом Питтом и Тильдой Суинтон. Режиссером фильма стал Дэвид Мишо («Царство животных»).

Фильм основан на документальной книге «Операторы» (The Operators) репортера Майкла Хастингса и рассказывает о вторжении США в Афганистан. Главный герой картины — генерал Стэнли Маккристал (Питт), который руководит антитеррористической операцией Соединенных Штатов.

Премьера фильма состоится 26 мая.

Маккристал ушел в отставку в 2010 году после того, как Хастингс опубликовал в журнале Rolling Stone интервью с ним. В нем генерал допустил несколько резких высказываний в адрес посла США в Афганистане Карла Эйкенберри и других американских политиков, включая тогдашнего вице-президента Джо Байдена.