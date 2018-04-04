Пьяная россиянка укусила женщину-полицейского в Дубае

Российская туристка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, напала на сотрудницу полиции в Дубае и головой разбила стекло служебной машины, сообщает Gulf News.

Полицейские прибыли на вызов ко входу в один из отелей Дубая. Поводом для вызова стала драка двух туристок, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудница полиции попыталась надеть на одну из дебоширок наручники, но та оказала сопротивление: по озвученной в суде версии, россиянка несколько раз ударила полицейского и укусила ее за лицо. Когда ее посадили в служебный автомобиль, нарушительница порядка стала пинать стекло машины и биться в него головой, пока не разбила.

Во время слушаний дела в суде россиянка созналась в том, что повредила служебную машину. Вину в том, что она укусила сотрудницу полиции, туристка признать отказалась. Кроме нападения на женщину-полицейского и порчи автомобиля, ей предъявлено обвинение в распитии спиртных напитков. Решение по делу будет вынесено 29 апреля.

В феврале 2018 года мужчина разделся и устроил дебош на борту самолета, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании S7.

Голый авиадебошир нецензурно выражался, оскорблял окружающих, стремился повредить иллюминатор, а также попытался задушить бортпроводника и нанес ему несколько ударов. Мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Толмачево, где он продолжал дебоширить, пока на него не надели наручники.

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