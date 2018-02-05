Появились подробности ареста россиянок за хранение кораллов в Таиланде

Посольство России в Таиланде пытается выяснить подробности инцидента с задержанием россиянок на Пхукете за хранение кораллов. Об этом рассказал заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Соснов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось об одной задержанной. Однако в понедельник, 5 февраля, стало известно, что по делу проходят две девушки. Их обвиняют в хранении кораллов без официального разрешения. В настоящее время российское консульство пытается выяснить, что произошло с девушками после задержания.

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«У нас нет с ними телефонной связи, так как, по-видимому, у них нет на руках мобильных телефонов. Мать одной из задержанных связалась в субботу с дежурным посольства и сообщила, что обе девушки временно освобождены под денежный залог, однако подтверждения этой информации у нас пока нет. Почетное консульство РФ на Пхукете сейчас проверяет эту информацию», — рассказал дипломат.

Консул сообщил, что ожидание суда в соответствии с таиландским законодательством может затянуться до 78 дней. За хранение кораллов законом Таиланда предусмотрено наказание 20 тысяч бат (более 36 тысяч рублей) или год тюрьмы.

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