Задержанные за хранение кораллов россиянки рассказали о тайской тюрьме

Российские туристки Лилия Карманова и Полина Ликман, которых в Таиланде задержали за хранение кораллов, поделились своими впечатлениями о местной тюрьме. За решеткой они провели несколько часов, пока их не выпустили под залог, сообщает «НГС.Новости».
По словам одной из задержанных, в камере не было кроватей. «Мы спали на полу, хорошо, что мы взяли с собой плед. Нам разрешили взять с собой еду, воду и книги», — рассказала она и добавила, что туалет был за ширмой, а ночью их «посещали насекомые». «Мы просидели там восемь часов. За это время на наши просьбы не обращали внимания. Мы просили взять из наших вещей таблетки (хорошо, что ингалятор Полина взяла с собой), книгу, еду, воду, но никто нас не слушал», — добавила девушка.
Задержанных выпустили под залог, сейчас они живут на съемной квартире и ждут, когда их дело передадут в суд: на это есть 48 дней.
Россиянок задержали в начале февраля. В полицию на них заявила хозяйка отеля. По местным законам, за хранение кораллов предусмотрен штраф в размере 20 тысяч бат (более 36 тысяч рублей) или несколько лет тюремного заключения.