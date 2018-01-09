Российская туристка упала с балкона и свалила все на насильников

Полиция Таиланда не подтвердила заявление российской туристки о том, что ее изнасиловали в новогоднюю ночь. В результате расследования выяснилось, что девушка получила травмы после падения с высоты. Об этом сообщает газета «Новости Пхукета».

28-летняя Полина Шемякина вместе со своей матерью вернулись в номер гостиницы Phi Phi Andaman Beach Resort после новогодней вечеринки. Женщина захотела продолжить празднование, однако мать запретила ей покидать отель. Полина перелезла через перила балкона и пыталась спуститься вниз по столбу, но сорвалась и упала на землю.

В результате падения женщина получила травмы спины и ног. Мать доставила ее в больницу, где ей была оказана медицинская помощь. На следующий день пострадавшая продолжила путешествие, но из-за болей была вынуждена обратиться в госпиталь Пхукета.

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По данным издания, в больнице женщина попросила своего друга обратиться в туристическую полицию и сообщить, что травмы были получены ею в результате изнасилования.

Однако лейтенант полиции Пхи-Пхи Танагона Таммакхана рассказал, что Шемякина лично заявила о нападении на нее неизвестного мужчины. Видео с камер наблюдения не подтвердило данную информацию, сама девушка также не смогла описать нападавшего.

Когда в результате расследования версия изнасилования не подтвердилась, Шемякина сообщила, что недопонимание возникло из-за того, что она обратилась в полицию через посредника. Женщина извинилась за возникшую ситуацию.

Представители полиции отказались комментировать ситуацию до завершения расследования.

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