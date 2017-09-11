В Таиланде разбилась насмерть туристка из России

Туристка из России разбилась насмерть в тайском курортном городе Паттайя, выпав с балкона шестого этажа гостиницы. Об этом сообщает Bangkok Post.

Начальник местной полиции Пол Кол Апичай Кробчеч заявил, что следователи пока не знают, было ли падение результатом несчастного случая или женщина свела счеты с жизнью.

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Стражи порядка допросили соседку погибшей по гостиничному номеру, однако та не смогла дать никакой дополнительной информации относительно обстоятельств произошедшего.

Россиянке было 28 лет, власти проинформировали о происшествии представителей российского посольства.

20 декабря прошлого года сообщалось о гибели в ДТП в тайском Пхукете туриста из России. Его попутчик получил тяжелые травмы. Россияне ехали на мопеде по оживленной улице и столкнулись с такси.