Американцы попались на фотографировании голых ягодиц в храме

Двое американцев задержаны полицией Таиланда и оштрафованы на 5 тысяч тайских бат (9 тысяч рублей) за фотографирование своих голых ягодиц на территории буддистского храма. Об этом сообщает BBC.

Джозеф и Тревис Дасива, граждане США, на территории тайского храма Ват Арун сделали снимок со спущенными штанами и разместили его в Instagram. В соответствии с законодательством Таиланда их действия были расценены как недопустимые. Американцы были задержаны в бангкокском аэропорту Дон Муанг при попытке покинуть страну.

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Заместитель пресс-секретаря тайской иммиграционной полиции, полковник Чонгрон Римпаде сообщил, что двое американцев были взяты на особый контроль после того, как власти заметили спорный пост в социальных сетях. «Как только они оплатят штраф, тайская иммиграционная полиция аннулирует визы и их депортируют. Они также будут внесены в черный список и не смогут вернуться в Таиланд», — сказал он.

В Таиланде непристойное поведение в общественных местах карается по закону. Туристам рекомендуется изучать правила поведения в стране перед посещением.