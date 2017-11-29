Геев научат вести себя правильно на ЧМ-2018

Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE) выпустит специальную памятку для ЛГБТ-сообщества к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает The Guardian со ссылкой на руководителя организации Пиары Пауэра (Piara Power).

По его словам, в брошюре будут прописаны общие правила поведения для гомосексуалистов. Так, им следует быть осторожными в любом месте, где «не приветствуют представителей ЛГБТ-сообщества». Гомосексуалистам также не советуют держаться за руки.

В памятке будет и общая информация о том, в каком положении находятся геи и лесбиянки в России. «Быть геем — это не преступление. Но в стране существует закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Поэтому секс-меньшинства здесь вынуждены прятаться», — заявил Пауэр.

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Возможность демонстрации радужного флага будет обсуждаться с представителями Международной федерации футбола (ФИФА).

27 ноября телеканал «Би-би-си» причислил московский ЦСКА к числу сторонников акции Rainbow Laces в поддержку ЛГБТ-сообщества. В своем Twitter-аккаунте британцы опубликовали фейковую фотографию перформанса фанатов армейцев, которые растянули полосы радужного цвета. На оригинальном изображении они были красно-синими.

Закон о запрете пропаганды гомосексуализма действует в России с 2013 года.



