Международные Гей-игры впервые пройдут в Азии

В 2022 году Гонконг станет первым азиатским городом, где пройдут Гей-игры. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает Reuters.

За право принять соревнования боролись 17 городов, в том числе мексиканская Гвадалахара и американский Вашингтон. Победителя определило голосование, которое провела Федерация гей-игр.

Ожидается, что спортивное мероприятие, в котором будут участвовать более 15 тысяч человек, принесет экономике Гонконга не менее миллиарда гонконгских долларов (около 7,5 миллиарда рублей).

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Гей-игры — международные спортивные соревнования, сходные с Олимпиадой, которые проводятся с 1982 года. В них могут участвовать спортсмены любой сексуальной ориентации. Одна из целей Гей-игр — привлечение внимания к дискриминации ЛГБТ.

В августе 2018 года Гей-игры пройдут в Париже. Атлеты будут состязаться в 36 дисциплинах, в число которых, помимо олимпийских видов спорта, входят петанк, танцы и роллер-дерби.

В апреле сообщалось, что по данным за 2016 год Гонконг стал столицей китайского гей-туризма, опередив Таиланд и Макао.