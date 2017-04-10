Гонконг поборется за геев-туристов

Власти Гонконга решили привлечь как можно больше членов ЛГБТ-сообщества, сделав туристическую среду города более дружелюбной по отношению к представителям нетрадиционной ориентации. Об этом сообщает The South China Morning Post.

В частности, Гонконг уже подал заявку на проведение летних Гей-игр 2022 года, которые, как рассчитывают городские власти, смогут принести в казну почти 130 миллионов долларов. На данный момент общий объем гонконгского туристического бизнеса оценивается в 4,3 миллиарда долларов — около 1,45 процента ВВП.

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По мнению местных экспертов, город имеет огромный потенциал как туристический центр для ЛГБТ-посетителей из материковой части КНР. По данным за 2016 год Гонконг стал столицей китайского гей-туризма, опередив Таиланд и Макао. Из общего числа участников гей-парада в прошлом году 12 процентов прибыли из материкового Китая.

На данный момент в Гонконге действуют три гостиницы для геев и лесбиянок, а также одно ЛГБТ-турагентство.

