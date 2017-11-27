«Би-Би-Си» счел ЦСКА сторонником ЛГБТ

Телеканал «Би-Би-Си» причислил московский ЦСКА к сторонникам акции Rainbow Laces в поддержку ЛГБТ-сообщества. В своем Twitter-аккаунте британцы опубликовали измененную фотографию перфоманса болельщиков «армейцев», где они якобы растянули полосы цвета радуги.

Акция проходила с 25 по 26 ноября. Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в знак поддержки секс-меньшинств вышли на матчи 13-го тура с радужными шнурками и капитанскими повязками. «Би-Би-Си» опубликовал подборку фотографий с этой символикой. В числе других изображений в публикацию попала запись с Twitter-аккаунта «дарки».

Оригинальная фотография была сделана во время матча Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) ЦСКА — «Зенит», который состоялся 22 октября. Фанаты «армейцев» растянули красно-синие полосы, которые соответствуют клубным цветам.

В России с 2013 года действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма.