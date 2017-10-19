В МВД предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма

МВД предложило ужесточить наказание за пропаганду педофилии и гомосексуализма среди детей. С такой инициативой, как сообщает ТАСС, выступил начальник отдела по борьбе с педофилией управления организации борьбы с преступлениями против личности ГУУР (Главное управление уголовного розыска) МВД Сергей Алабин.

«Лично я считаю, что административная ответственность малоэффективна. Если это возвести в ранг уголовной ответственности, то мы сохраним наше поколение, которое не должно вырасти ориентированным на педофилию и нетрадиционные отношения», — сказал Алабин во время выступления в Госдуме.

В июне 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Таким образом суд удовлетворил жалобу трех активистов ЛГБТ-движения, которые были осуждены в России за популяризацию гомосексуальности.

Закон о запрете пропаганды гомосексуализма был принят в 2013 году. После этого в КоАП появилась статья 6.21, наказание по которой предусматривает штраф в размере до одного миллиона рублей.