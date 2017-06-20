Минюст обжалует решение ЕСПЧ по закону о гей-пропаганде

Минюст обжалует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды. Об этом во вторник, 20 июня, сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве считают, что положения ряда региональных законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних не противоречили международной практике и были направлены исключительно на защиту нравственности и здоровья детей.

«Соответствующие акты не устанавливали каких-либо мер, направленных на запрет гомосексуализма или его официальное порицание, не содержали признаков дискриминации и по своему смыслу не допускали избыточные действия органов публичной власти», — отмечается в сообщении Минюста.

В течение трех месяцев Минюст вместе органами госвласти сформулирует правовую позицию России для обжалования в Большой палате ЕСПЧ.

20 июня Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Баев, Киселев, Алексеев против России». Суд признал, что были нарушены права данных граждан на выражение своего мнения и обязал российское государство выплатить им около 49 тысяч евро в качестве компенсации морального и материального ущерба и в счет возмещения издержек.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних принят в России в 2013 году. Нарушителям грозит штраф в размере миллиона рублей.