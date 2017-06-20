ЕСПЧ признал дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел дискриминационным российский закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Об этом говорится в карточке дела трех ЛГБТ-активистов из России.

Материалы по теме «Мы вряд ли переубедим ярых гомофобов» Почему родители выгоняют из дома детей с нестандартной половой ориентацией

20 июня ЕСПЧ вынес постановление по иску группы граждан России Николая Баева, Николая Алексеева и Алексея Киселева. Суд признал нарушение их права на свободу выражения мнения и обязал российское государство выплатить им около 49 тысяч евро в качестве компенсации морального и материального ущерба и в счет возмещения издержек.

Решение принято шестью голосами судей против одного. По мнению ЕСПЧ, что хотя российские законы запрете гей-пропаганды направлены в первую очередь на защиту детей, пределы этих законодательных норм не были четко определены и их применение носило произвольный характер.

Закон, запрещающий пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, был принят в России на федеральном уровне в 2013 году. Нарушителям грозит штраф в размере миллиона рублей. Закон вызвал резкую критику у ЛГБТ-сообщества, правозащитников и многих западных политиков.