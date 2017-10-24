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Испанский тренер потребовал остановить матч из-за болельщиков-гомофобов

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Мичель Гонсалес
Мичель Гонсалес

Главный тренер «Малаги» Мичель Гонсалес во время матча девятого тура чемпионата Испании с «Барселоной» пожаловался на гомофобские кричалки болельщиков каталонского клуба. Об этом сообщает Marca.

Во время встречи наставник «Малаги» заявил, что его называют геем, и обратился к боковому арбитру с требованием остановить игру из-за оскорблений. Однако рефери этого не сделал. Главный судья Пабло Гонсалес Фуэртес даже не отметил жалобу Мичеля в рапорте. Матч завершился победой «Барселоны» со счетом 2:0.

С 1982 по 1996 год Гонсалес выступал за мадридский «Реал». В составе сливочных он провел 404 матча и забил 97 мячей.

В сентябре английский клуб «Манчестер Юнайтед» презентовал капитанскую повязку в цветах радужного флага ЛГБТ-сообщества. Представители команды заявили, что поддерживают борьбу за равенство.

Самым известным открытым геем в футболе является бывший игрок сборной Германии Томас Хитцльшпергер. Спортсмен, завершивший карьеру в 2013 году, выступал за такие клубы, как «Лацио», «Штуттгарт», «Астон Вилла» и «Эвертон».

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