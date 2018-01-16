Россиянку арестовали в Таиланде за продажу наркотиков туристам

На тайском острове Пханган за торговлю наркотиками арестованы женщина из России и мужчина с гражданством США. Согласно местным законам, преступникам грозит суровое наказание вплоть до смертной казни, сообщает Koh Phangan News.

Операцию по задержанию 22-летней Риммы Кубановой и 44-летнего Сантоса Рассона (Santos Russon) полиция готовила в течение некоторого времени. Преследуя под прикрытием байк преступников, стражи порядка вышли на припаркованный автомобиль. При обыске в машине были найдены наркотики, расфасованные в пакеты. После удалось обнаружить бунгало наркоторговцев, где их задержали.

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Задержанные признались, что осуществляли сбыт наркотиков туристам в развлекательных заведениях острова. У них было конфисковано 145 граммов экстази, 1,58 грамма кетамина и 3,78 грамма метамфетамина, гашиш, весы, пакеты и около 200 тысяч тайских бат (более 353 тысяч рублей).

По законам Таиланда, за хранение и сбыт наркотиков россиянке и ее подельнику грозит суровое наказание. При назначении вышей меры (смертной казни) тела преступников не будут выданы их родственникам. Законы распространяются как на местных жителей, так и на туристов.

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