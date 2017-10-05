Названы самые популярные у россиян экзотические направления отдыха

Самым популярным экзотическим направлением отдыха у россиян в 2017 году стала Мексика. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip.

Отмечается, что минимальный чек на человека за поездку в эту латиноамериканскую страну составляет 39 тысяч рублей. В среднем россияне проводят в Мексике 22 дня.

На втором месте оказались Сейшелы. Сюда россияне ездят на 13 дней, минимальная стоимость тура — 43 тысяч рублей.

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На третьей позиции разместился Маврикий. Туристы проводят на острове в среднем 17 дней. Минимальная стоимость отдыха здесь составляет 69 тысяч рублей.

Самым дорогим экзотическим направлением оказалась Аргентина — 75 тысяч рублей на человека.

Страной, где туристы проводят самые длительные отпуска, был назван Алжир. Здесь россияне останавливаются на 27 дней.

В конце сентября сообщалось, что российские туристы считают Италию страной с самой вкусной кухней в мире. На втором месте разместилась Грузия, на третьем — Таиланд.