Российские туристы назвали страну с самой вкусной едой в мире

Российские путешественники считают Италию страной с самой вкусной кухней в мире. Об этом говорится в пресс-релизе туристического сервиса Skyscanner, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 28 сентября.

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В ходе опроса специалистами компании 500 человек 38 процентов из них назвали итальянские блюда наиболее привлекательными. На втором месте по популярности — грузинская кухня (16 процентов). Замыкает тройку Таиланд. В любви к кушаньям из азиатского королевства признались 12 процентов респондентов.

Четвертая позиция досталась греческой кухне (10 процентов), пятая — китайской (5 процентов). В топ-10 рейтинга в порядке убывания вошли блюда из Японии, Франции, Испании, Мексики и арабских стран. Кроме того, незначительное число опрошенных говорили о пристрастии к венгерской, израильской, а также к русской кухне.

В апреле стало известно, что Грузия оказалась наиболее востребованным среди россиян направлением ближнего зарубежья в плане гастрономического туризма.

