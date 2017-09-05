В американском городе организовали гастрономические туры для собак

В американском городе Кеннебанкпорт в штате Мэн предлагают гастрономические туры специально для собак. Об этом пишет издание The Independent.

Подобную услугу предоставляет турфирма Maine Foodie Tours. Ее гиды организуют экскурсии для четвероногих питомцев и их хозяев по местным ресторанам и магазинам, где продается еда для собак.

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Во время таких прогулок псы смогут полакомиться печеньем с арахисовым маслом, а также со вкусом омара, сахарными костями, закусками из бобов, мороженым с беконом в кленовом сиропе и другими кушаньями. Владельцы собак получат шанс самим отведать различные блюда, к примеру, съесть крендель с горчицей, мюсли с кокосом и клюквой, выпить местного пива.

В Кеннебанкпорте также располагается гостиница The Captain Jefferds Inn, которая размещает постояльцев с собаками и предлагает различные угощения для животных. При желании туристы также смогут нанять человека, которые присмотрит за их питомцем.

В январе текущего года сообщалось, что в Лондоне запустили первый в мире автобусный тур для псов и их хозяев. Помимо осмотра известных достопримечательностей британской столицы, он также включал в себя посещение ресторанов, куда пускают с животными, и специализированных аттракционов.