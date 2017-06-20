Туристов на Бали накормили собачьим мясом под видом курятины

Туристам на индонезийском острове Бали в ряде случаев продают собачатину под видом мяса других животных. Видео, подтверждающее это, опубликовал портал ABC News.

В ролике активист общества защиты животных Animals Australia (AA) поговорил с одним из торговцев на балийском курорте Семиньяк. Мужчина подтвердил, что продает собачье мясо. Однако позднее, в беседе с группой австралийских туристов торговец заверил, что предлагает курятину. После чего отдыхающие купили у него мясо.

Активисты утверждают, что на Бали распространена практика продажи собачатины ничего не подозревающим путешественникам. При этом чтобы убить животных, им иногда кидают отравленную приманку. Употребление в пищу ядовитого мяса опасно, напоминают в АА.