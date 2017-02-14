Конфликт российских туристов с жителями Бали сняли на видео

Группа российских видеоблогеров оказалась вовлечена в конфликт с жителями индонезийского острова Бали. Об этом во вторник, 14 февраля, пишет газета Daily Mail, опубликовавшая запись инцидента.

В ролике россияне поднимаются на крышу заброшенного отеля, чтобы снять клип. Там их встретили двое местных жителей. Рассерженные индонезийцы, угрожающие путешественникам палками и кусками черепицы, вынуждают их уйти.

При этом один из мужчин утверждает, что якобы является другом актера Джеки Чана. В итоге россияне завершают свою съемку в другом месте. Почему им запретили находиться на крыше гостиницы и снимать, не уточняется.